Réseaux sociaux, jeux ou vidéos, les pirates vous guident vers leurs malwares

On en parle souvent mais les pirates informatiques sont de plus en plus inventifs et ils profitent de notre intense activité sur notre smartphone. Si, comme moi, vous utilisez les transports en commun, vous aurez certainement constaté qu’une grande partie des voyageurs ont les yeux rivés sur l’écran de leur téléphone pour, par exemple, parcourir les réseaux sociaux, jouer ou encore regarder des vidéos.

Et, justement, nous vous mettons en garde parce que les pirates ont adapté leurs méthodes. Dans un premier temps, ils vont se documenter au sujet de la popularité de certains contenus. Ils vont ensuite créer de faux sites web qui vous promettent le téléchargement gratuit de vidéos. Via les réseaux sociaux, ils vont faire la promo de cette plateforme et là, ils vous proposeront d’installer une application, de répondre à un sondage en cliquant sur un lien ou encore, de vous créer un compte sur leur site.

En donnant suite, l’installation d’un malware sera activée et ce logiciel malveillant leur permettra de nous espionner, ou encore de voler identifiants et mots de passe.

Et donc, avant de donner suite à ces propositions, il est toujours important de se documenter à propos des sites concernés afin de savoir s’ils sont bien authentiques. Si on vous propose de télécharger la vidéo que vous avez envie de regarder, vérifiez absolument l’extension du fichier. Si vous découvrez, par exemple, ". exe", vous ne cliquez pas. Jamais une vidéo ne contiendra cette extension.

Le laboratoire de sécurité Avast nous donne quelques conseils.

Le premier est de vérifier si l’application qui vous est proposée est populaire. Si vous découvrez qu’elle compte des dizaines de milliers d’utilisateurs, elle est certainement légitime. Vous pouvez, par exemple, vérifier combien de fois elle a été téléchargée. Vous pouvez également vous informer au sujet des avis qui la concernent. Il faut y être attentif parce que souvent, les pirates vont publier de faux avis pour vous inciter à télécharger leur application.

Je vous invite également à vérifier si la structure, qui vous propose cette application, en a proposé d’autres. Et parcourant la liste, vous pourrez là aussi vous documenter à leur sujet en consultant les avis des utilisateurs.