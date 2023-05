Réseaux sociaux et adolescence : "C’est un peu comme si les ados étaient devenus leur propre Barbie"

Ce mécanisme est associé au fait que les fonctions exécutives d’un adolescent ne sont pas à maturité. Résultat, les ados ne savent pas toujours concrétiser les projets, et prennent plus de risques. Certes, en prenant plus de risques, ils vont apprendre plus de choses, mais ce risque entraîne une difficulté pour les parents. Il faut parvenir à faire la part des choses entre prendre des risques, et ne pas se mettre en danger.

Attention aux théories du complot !

Quand ils sont considérés comme des personnes incapables de réfléchir, les adolescents se comportent comme tel. Or, un adolescent à plus de neurones que nous, "même si ça ne saute pas aux yeux" blague Bruno Humbeeck. Ils ont en effet plus de neurones (c’est-à-dire plus de matière grise), mais ils n’ont pas de matière blanche en proportion. A cet âge, le cerveau parvient donc à collecter les informations, mais il a du mal à les rassembler pour en faire des connaissances. Conclusion, si on propose une théorie du complot à des adolescents, il y a des chances pour qu’ils tombent dans le panneau. Il faut donc être très attentif à ne pas exposer un ado aux fausses informations, et valider sa qualité d’engranger les informations.