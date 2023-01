Réseaux sociaux, divertissement, jeux : quelles sont les applications les plus téléchargées en 2022 ?

On les utilise tous les jours. Les applications rythment notre vie numérique. Mais quelles sont celles qui ont été le plus téléchargées en 2022 ? Découvrez les classements des réseaux sociaux, plateformes et jeux les plus populaires en 2022.

Il y en a pour tous les goûts. Que ce soit pour regarder des séries, se détendre en jouant à des jeux ou pour communiquer sur les réseaux sociaux. Certaines applications sont plus utilisées et surtout téléchargées que d'autres. Pour la sixième fois, la plateforme Apptopia a analysé les données des applications les plus téléchargées sur l'App Store et Google Play dans différentes catégories entre le 1er janvier 2022 et le 20 décembre 2022. Pour la Chine, seules les données sous iOS ont été disponibles.