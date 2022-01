Réseaux sociaux : cacher les "likes" a un impact positif sur la génération Z

Des sentiments exacerbés par les actions ou plutôt le manque d'action sur les réseaux sociaux. Le nombre de "Jaime" est le plus cité, à 64%, comme source impactant l'estime de soi. 32% admettent même avoir supprimé un de leur contenu parce qu'il n'avait pas assez généré de "like" et de commentaires.

Le problème des "like" a déjà été traité par Instagram et Facebook. Les réseaux sociaux du groupe Meta ont lancé la possibilité de cacher les "J'aime" sur les publications. Une option qui plaît à la génération Z et qui a un impact positif sur leur relation avec les réseaux sociaux.

Ils sont 76% à affirmer que cette possibilité a rendu les publications plus agréables et authentiques.

58% des utilisateurs de la génération Z ont également révélé que leur anxiété avait diminué. 63% ont indiqué que cette nouvelle approche a accru le sentiment que leur vie était protégée, augmentant ainsi la fréquence de publication pour 44% de sondés.

Si les utilisateurs de la génération sont de plus en plus concernés par l'addiction aux réseaux sociaux (2 personnes sur 3, d'après l'étude), une personne sur 5 admet cependant qu'elle ne pourrait pas effacer de façon permanente ses comptes sur les réseaux, peu importe la somme d'argent.