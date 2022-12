Réseau Paysan renforce son activité de base, la distribution de produits locaux

En période de crise, il faut parfois faire des choix difficiles. C’est le cas de Réseau Paysan. Cette coopérative de producteurs locaux ferme son magasin de Recogne-Libramont, ce 31 décembre. Une décision qui s’est avérée nécessaire pour maintenir et renforcer son activité de base, la distribution vers les épiceries et l’Horeca.

Après un engouement pendant la crise covid, Réseau Paysan a fait face à une baisse des ventes surtout depuis le début de la guerre en Ukraine, puis a subi de plein fouet la crise énergétique et l’augmentation de ses frais de fonctionnement.

" Face à ces crises successives, on est revenu à nos fondamentaux, la distribution, la logistique, c’est notre ADN ", explique l’un des responsables. Cette activité logistique se fera désormais depuis Marbehan.

Depuis 2012, Réseau Paysan fournit les épiceries de proximité et les restaurants. Elle propose des produits de plus de 90 producteurs et artisans de la province de Luxembourg. Cette activité se poursuit donc. " La coopérative soutient plus que jamais les producteurs dans cette période difficile ! "

Réseau Paysan est confiant pour l’avenir : " Parallèlement à cela, on a des clients qui sont de plus en plus convaincus par le circuit court, qui sont conscients que l’économie locale est la solution. On les remercie pour leur soutien ".

Les 12, 13 et 14 janvier, le magasin ouvrira une dernière fois pour une liquidation totale.