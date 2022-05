Réseau Astrid : communication de secours, ce qui va changer avec l’arrivée de la 5G

Jusqu’à présent, "Astrid", comme l’appellent familièrement les utilisateurs, sert principalement à garantir des échanges vocaux partout sur le territoire national et H24 entre services de secours. Une fiabilité technique qui est garantie dans des situations extrêmes, comme les dernières inondations en Wallonie, et cela grâce à TETRA, la norme dédiée d’Astrid pour ses utilisateurs. Celle-ci fonctionne indépendamment des réseaux commerciaux grand public, un dispositif qui offre une sécurité et une confidentialité des échanges entre les différents services d’intervention.