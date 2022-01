Rescapée des attentats de Paris, Alice Barraud présente "MEMM" : le combat d’une artiste pour sa reconstruction

MEMM est l’acronyme de "mauvais endroit, mauvais moment". Le 13 novembre 2015, Alice Barraud fait partie des victimes touchées par les attentats terroristes de Paris. Voltigeuse en main à main, elle se retrouve avec une balle dans le bras et ne peut plus voler. Les séquelles sont trop importantes et elle doit renoncer à ce métier ; Quand le corps est outil de travail et qu’il se retrouve hors service, c’est le parcours du combattant qui commence, pour continuer malgré tout. Un parcours vers la reconstruction, pour tenter de reprendre le dessus sur la vie.