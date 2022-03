Rescapé d’Auschwitz, Alberto Israël a livré son témoignage urgent à 1800 jeunes

Alberto Israël a survécu, oui. Mais jamais il n’a été en mesure de mener une vie "normale". "Un seul jour passé à Auschwitz, c’est une malédiction", explique-t-il. Son message, son témoignage glaçant, c’est tout ce qu’il peut faire et c’est ce qu’il fait depuis le jour de sa sortie du camp d’Auschwitz, mais comme il le dit "personne ne peut comprendre, personne ne peut mesurer l’ampleur des atrocités qui étaient commises dans les camps. Des expériences médicales menées sur des fœtus dans le ventre de leur mère… Des bébés jetés au feu vivant… Un homme tué par des chiens "parce qu’à cause de lui" un soldat n’a pas pu passer Noël en famille… Un juif, battu à l’aide d’une chambre à air remplie de billes d’acier et finalement exécuté d’une balle dans la tête à côté de moi parce qu’il avait adressé la parole à un soldat allemand… Je continue ou je m’arrête ? Personne ne peut comprendre ce qu’il s’est passé là-bas. Mais ces images, moi, je les vois. Je les revis. Ce n’est pas du cinéma, c’est réel. Il y a des choses que je n’ai jamais dites et que je ne pourrai jamais exprimer. Je n’en ai pas la force".

Rescapé d’Auschwitz n’a jamais pu mener une vie "normale", marqué à jamais. Physiquement, avec ce tatouage, ce matricule inscrit sur son avant-bras gauche : "quand mes enfants m’ont demandé ce que c’était, je leur ai menti, en leur disant que c’était mon numéro de téléphone parce que j’avais une mauvaise mémoire. Mais j’ai une très bonne mémoire. Je me souviens de tout avec précision. On m’a proposé de l’effacer, mais je ne veux pas, il est là et il fait partie de mon histoire". Marqué physiquement et psychologiquement : "Quand je sais que je vais m’adresser à des jeunes, que je vais témoigner, je ne dors pas pendant deux ou trois jours avant. J’en ai marre de prendre des calmants. Aujourd’hui, encore, ma femme me réveille parce que dans mon sommeil, je crie en allemand, je fais des cauchemars. Mais il faut parler, il faut expliquer ce qu’il s’est passé". Alberto Israël sait que bientôt, il ne sera plus là. Mais il n’est pas résigné. Tant qu’il le pourra, il témoignera, en direct.