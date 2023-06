Resa travaillera aussi à partir de Villers-le-Bouillet

Résa se réinstalle dans l’arrondissement de Huy-Waremme. L’intercommunale vient d’acheter un hall industriel à Villers-le-Bouillet. Elle va y installer un nouveau centre opérationnel. Il y aura un guichet pour les clients et un très large espace pour y ranger du matériel. Cette société publique de gaz et d’électricité veut regagner une image de proximité.

Par exemple, pour intervenir à Wasseiges après un appel, il ne faudra plus que 24 minutes, alors qu’il en faut 43 s’il faut démarrer d’Herstal assure l’intercommunale. En tout cas, le nouveau hall de Resa à Villers-le-Bouillet est très grand. "On pourrait y mettre une vingtaine de camions" s’enorgueillit Christian Delatte, le directeur technique et opérationnel, "mais les camions iront plutôt sur le parking derrière. Ici, il y aura de très grandes étagères pour le matériel sensible et des clarks". Pour les travaux réalisés dans l’arrondissement de Huy-Waremme, c’est ici que les équipes viendront se fournir en matériel.

"Nous pensons que les activités opérationnelles prévues sur le site pourront débuter fin 2023 début 2024" précise Gil Simon, le directeur général de l’intercommunale. "La proximité est une des valeurs qui ont été redéfinies par le nouveau Resa. Et puis l’amélioration du service passe inévitablement par une plus grande proximité avec les citoyens et avec les communes que nous desservons et qui sont nos actionnaires."

Resa pense baser une soixantaine de travailleurs dans ce nouveau bâtiment qu’elle vient d’acheter à Villers-le-Bouillet.