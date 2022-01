Resa investira plus de 20 millions d'euros dans l'arrondissement de Huy-Waremme

Resa, le principal opérateur des réseaux de distribution d'électricité et de gaz en province de Liège, investira plus de 20 millions d'euros dans la modernisation de ses infrastructures dans l'arrondissement de Huy-Waremme et y ouvrira bientôt un nouveau centre opérationnel. Ces changements sont liés à la volonté de renforcer l'ancrage local.

Parmi les objectifs stratégiques fixés par le gestionnaire de réseaux d'énergies liégeois figurent la diminution de la fréquence et de la durée des interruptions de fourniture électrique ainsi que la satisfaction de ses clients.

Pour y parvenir, l'intercommunale a notamment décidé de consacrer un budget d'investissement très conséquent pour le renouvellement et l'enfouissement systématique des anciennes lignes aériennes, avec un accent particulier mis sur les 25 communes qui composent l'arrondissement de Huy-Waremme. "Ainsi, en trois ans, Resa projette d'y investir près de six millions d'euros pour le renouvellement et l'extension de ses conduites de gaz et plus de 15 millions d'euros pour l'amélioration et la fiabilisation de son réseau électrique", précise le gestionnaire dans un communiqué.