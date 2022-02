"Réquisitions citoyennes" de logements sociaux vides pour les plus précarisés à Verviers: Logivesdre prône le dialogue plutôt que l'expulsion

A Ensival, la société Logivesdre a entamé un dialogue avec les activistes qui ont forcé une de ses maisons pour y installer deux dames précarisées. Cette maison sociale était vide. Des travaux de rénovation doivent y débuter dans les prochaines semaines. L'installation est illégale, mais Logivesdre préfère discuter plutôt qu'expulser.

Les deux dames précarisées sont arrivées ce lundi après-midi dans cette maison vide de la société Logivesdre. Ce sont les activistes qui leur ont ouvert les portes. L'un d'eux les rassure: "Si jamais il y a la police, je prends tout en charge. C'est vous qui logez ici. Vous n'aurez pas de problèmes, je prends tout sur moi".

Ce qui est illégal, c'est de laisser des personnes dans la rue

"Je suis sans logement" témoigne Kelly. "J'ai vécu pendant quatre mois dans un hangar. La police m'a évacuée. Je trouve illégal de laisser des personnes comme ça dans la rue, sans rien faire pour elles".

L'autre dame, Jacqueline, dit arriver d'un quartier sinistré de Verviers: "Je suis au bout du rouleau, mon appartement est insalubre. L'humidité, Logivesdre qui ne veut rien faire..."

La maison qu'on vient de leur ouvrir, après en avoir forcé la serrure, est vide et défraichie. Mais elle semble leur convenir: "Je compte rester tant que je ne suis pas expulsée" affirme Jacqueline.

On va essayer de négocier, et voir ce qu'on peut faire pour eux

Gilbert Schaus, le directeur général de la société de logement social Logivesdre, est également sur place: "La situation, c'est que j'ai rencontré les gens. Je leur dis simplement qu'ils sont en train de prendre possession d'un logement auquel ils n'ont pas droit. Maintenant, je peux comprendre la détresse des gens, c'est loin d'être facile. On va d'abord essayer de négocier et voir ce qu'on peut faire pour eux. Je vais leur proposer de s'inscrire le plus rapidement possible chez nous, et s'ils entrent dans le cadre d'une attribution, ils auront une attribution le plus rapidement possible."

L'histoire s'arrête là ce lundi soir. Les activistes expliquent que si une solution s'ouvre avec Logivesdre, ils ne resteront pas longtemps.

Selon le cabinet Collignon, 3200 sinistrés ont été relogés, cette maison-ci doit être rénovée dans les prochaines semaines, Logivesdre a attribué 130 logements à des sinistrés de l'inondation et en aura rénové 220 d'ici juin.