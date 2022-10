République tchèque : l'ancien Premier ministre Andrej Babis va se présenter à la présidentielle

L'ancien Premier ministre et milliardaire tchèque Andrej Babis, mis en examen pour fraude aux subventions européennes, a annoncé dimanche son intention de se présenter à l'élection présidentielle en janvier. "Je vais me présenter à l'élection du président de la République tchèque", a posté sur Facebook cet homme politique de 68 ans, né en Slovaquie et cinquième fortune tchèque.

Président du parti centriste ANO, il siège au Parlement. Chef du gouvernement de 2017 à 2021, il a été inculpé pour son implication présumée dans une fraude aux subventions européennes pour un montant de deux millions de dollars.

Il est accusé d'avoir retiré en 2007 une ferme, située au sud de Prague, de son groupe Agrofert, spécialisée dans l'alimentation, la chimie et les médias, pour la rendre éligible à une subvention européenne destinée aux petites entreprises.