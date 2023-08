République dominicaine : au moins dix morts dans une explosion dans la province de San Cristobal

Le bilan de l’explosion survenue lundi dans un commerce de la province de San Cristobal, en République dominicaine, s’est alourdi à 10 morts, a annoncé mardi le président Luis Abinader, faisant état également de 11 disparus et au moins 37 blessés.

"Je tiens à exprimer mes sincères condoléances aux familles des 10 personnes, hommes, femmes et enfants, qui ont trouvé la mort jusqu’à présent", a déclaré le président lors d’une visite à San Cristobal, capitale de la province du même nom, où l’explosion s’est produite. Le précédent bilan faisait état de trois morts, dont un bébé de quatre mois, et 39 blessés. "Nous faisons tout ce qui est humainement possible […] pour enquêter sur la situation des 11 personnes disparues", a assuré M. Abinader. "Une enquête sera menée pour déterminer l’origine et les causes de ce terrible accident", a-t-il ajouté.

La forte explosion a secoué la zone commerciale de San Cristobal lundi vers 15h10 (21h10 HB). L’explosion a déclenché un incendie et une gigantesque colonne de fumée. L’onde de choc a ébranlé des bâtiments voisins. San Cristobal est la quatrième province la plus peuplée du pays avec près de 700.000 habitants, sur les dix millions que compte la République dominicaine. La ville de San Cristobal se trouve à moins de trente kilomètres de la capitale Saint Domingue.