République démocratique du Congo : des rescapés de la répression militaire meurtrière témoignent, "Nous étions non-violents"

L’hôpital Bethesda a accueilli une cinquantaine de blessés qui sont pris en charge par le Comité international de la Croix-Rouge. Quelques survivants témoignent que l’armée a mené une exécution "sommaire et systématique" des membres de la secte. "Nous étions non violents et nous avions déjà informé les autorités que nous n’allons pas manifester pour détruire quoi que ce soit, ni pour attaquer quelqu’un", relate Jacob Bibentyo, 28 ans, visage crispé, sans espoir de pouvoir de servir encore une fois de sa jambe gauche criblée des balles.

Comme lui, Ladislas Abamungu a aussi miraculeusement survécu à l’attaque : "Ils m’ont tiré une balle dans l’épaule et elle est allée se loger dans les côtes, mais par la grâce de Dieu après l’opération, la balle a été retirée. J’ai beaucoup de blessures et ils ont vraiment écrasé ma main gauche et maintenant je n’ai plus de doigts".

Le bilan actualisé fait état de 56 personnes tuées, 75 blessés et le lieu de rassemblement de la secte incendiée, sur ordre du maire de la ville. Des blessures graves ont été soignées par le CICR. "C’était une prise en charge très compliquée", d’après Max Maietti, coordinateur du projet chirurgical du CICR pour la prise en charge des blessés par armes au Nord-Kivu.