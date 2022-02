République centrafricaine : le Premier ministre remplacé par le ministre de l’Economie

Le site d’information en ligne Africa Intelligence avait assuré vendredi que Henri-Marie Dondra avait "remis sa démission" au chef de l’Etat qui se trouvait alors à Addis Abeba au sommet de l’Union africaine (UA), mais ni Félix Dondra, ni la présidence, contactés par l’AFP, n’avaient souhaité confirmer ou infirmer.

"Le Premier ministre a été démis et c’est Félix Moloua qui a été nommé Premier ministre", a déclaré Albert Yaloké Mokpeme à l’AFP, ajoutant : "Le président de la République a décidé de clarifier la situation, de mettre fin aux élucubrations et à la confusion en signant un décret qui met fin à la mission de l’ancien Premier ministre avant de signer un second décret nommant Félix Moloua".