Reprises de volée, frappes en lucarne, boulettes et énormes ratés : les gestes qu'il ne fallait pas manquer en Europa League et Conference League

Sur les 31 matches à suivre ce jeudi soir sur la scène européenne, celui entre Rennes et le Maccabi Haifa a rempli le contrat pour nous offrir deux des plus beaux buts de la soirée. Blas (demi-volée) et Truffert (volée) ont assuré le spectacle et lancé les leurs vers la victoire. Le Stade Rennais s'est en effet imposé 3-0 et a pris la tête du groupe F devant le Panathinaïkos, vainqueur de Villarreal (2-0).