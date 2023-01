Reprise partielle des vols à Liège Airport, un retour à la normale espéré en soirée

La reprise est partielle ce dimanche midi à Liège Airport. Les décollages de ce matin ont pu avoir lieu au compte-gouttes.

Depuis samedi midi, aucun avion n'avait été autorisé à décoller ou atterrir à Liège Airport. Une douzaine d’avions étaient cloués au sol.

Quant aux atterrissages, la reprise n'est pour l'heure que très partielle encore, selon Christian Delcourt, le porte-parole de l'aéroport." Il reste encore un avion qui bloque l'accès au taxiway". Face à cette offensive hivernale, l'aéroport a rappelé du personnel supplémentaire pour dégager les pistes et rattraper les retards de déchargement des avions de fret.

Plusieurs agriculteurs voisins du site ont également proposé leurs services pour transporter avec leurs engins agricoles la neige prélevée sur les pistes. "Le retour complet à la normale sera fonction de l'évolution de la météo dans les prochaines heures", conclut-on de Liège Airport

L'information, relayée par RTC Télé Liège, nous avait été été confirmée samedi soir par le porte-parole de l'aéroport liégeois.

"C’est la zone nord de l’aéroport qui pose le plus de problème, là où se trouvent les zones de parkings et où le sol est gelé sous la neige, explique Christian Delcourt. Les avions qui s’y trouvaient ont été déplacés dans la zone sud, en file indienne, en attendant la remise en état de la zone plus exposée.