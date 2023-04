Le tableau est sombre et le personnage est sans limite. Effie semble perdue au milieu de l’alcool et du manque de perspective qui rythme son quotidien. Elle décrit les bitures qu’elle s’inflige dès le lundi matin pour végéter pendant trois jours, et parvenir plus rapidement au week-end qui s'annonce festif. Elle nous parle de ce gars sans cervelle qu’elle a décidé de mettre dans son lit et de sa grand-mère qui lui sert de porte-monnaie.