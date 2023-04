Après une série dans le In du Festival d’Avignon, la Cie Still Life est de retour à Bruxelles. Nouveau spectacle sans parole, " Flesh " éclaire avec humour, le besoin d’humanité qui sommeille en chacun de nous. Représentations du 18 au 22 avril au Théâtre Les Tanneurs à Bruxelles.

Depuis ses débuts, la Cie Still Life explore un théâtre sans parole. Sophie Linsmaux et Aurelio Mergola créent des spectacles muets au visuel fort. Les temps morts, les silences tragiques et les situations rocambolesques s’alternent et expriment avec humour toute la détresse de la condition humaine. Après avoir exploré la force destructrice de la volonté (avec Still Life), la notion de bouc émissaire (avec No One), la compagnie éclaire le besoin d’humanité et la vie qui émerge des situations les plus sordides.