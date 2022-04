Reprise et résilience : un an après, où en est ce plan qui doit faciliter la relance de l'économie belge?

Il y a un an, l’Union européenne validait le plan de relance de la Belgique et lui accordait plusieurs milliards d’euros pour le mettre en œuvre. Un plan pour "facilité la reprise et la résilience" après la pandémie de Covid-19.

La Belgique espérait une enveloppe de près de six milliards d’euros. Finalement, ce ne sera "que" quatre milliards et demi d’euros, la situation économique et les perspectives de croissance étant moins mauvaises que prévu chez nous (l’ajustement définitif, et donc le montant total qui sera octroyé à la Belgique ne sera connu qu’en juin 2022).

Un an plus tard, il faut reconnaître qu’il n’y a encore que peu d’avancées concrètes, de choses visibles sur le terrain. Il a d’abord fallu définir des priorités, en fonction des critères établis par l’Europe. Il faut que cette relance soit tournée vers la transition écologique et numérique.

Ces fonds européens sont aussi venus s’ajouter aux autres plans de relance, ceux portés par le fédéral et les régions. Une fois ces priorités définies, il a fallu ensuite cibler les projets. Qu’ils soient efficaces, pertinents et réalisables. Tout cela prend un peu de temps car la Belgique n’a pas le droit à l’erreur.

On ne peut pas se permettre de se tromper, cette manne financière ne repassera pas chaque année, comme nous l’explique Giuseppe Pagano, économiste et professeur de finances publiques à l’UMons : "C’est quelque part une chance de recevoir ce que j’appelle cette manne céleste. Il y a de toute façon des dépenses qu’on sera bien obligé de faire en matière climatique. On ne pourra pas ne pas réaliser ces investissements, que ce soit pour la rénovation énergétique des bâtiments, la mobilité ou le développement éolien. Donc, si on peut les financer via des fonds européens, tant mieux ! Mais faisons-le de manière attentive et efficace. Et cela demande du temps, c’est inévitable, pour faire coïncider les projets aux priorités qui sont fixées. Notamment sur le plan administratif où les procédures sont parfois longues et fastidieuses. Ce sont des dossiers exceptionnels qui s’ajoutent naturellement au travail quotidien et l’administration ne peut pas tout régler en quelques mois. Donc ce genre de financement et sa mise en œuvre s’étalent généralement sur plusieurs années."