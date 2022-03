Reprise du standard : toujours pas de fumée blanche à l’horizon

Pour rappel plusieurs pistes ont déjà été évoquées. Dont celle d’investisseurs russes qui étaient venus voir le match contre Charleroi. On imagine qu’au vu des événements récents, cette piste n’est plus du tout d’actualité. On a aussi parlé d’une piste dubaïote. Et, selon nos informations, un contact, peu fructueux, a également eu lieu entre le Fonds d’investissement américain "777" et le président du Standard. Les Américains auraient reculé vu le prix demandé avant de se rabattre sur le club brésilien de Vasco de Gama, eux qui sont déjà propriétaires du club de Genoa en Italie.

Restent enfin ceux qui semblent toujours en piste. Les derniers sans doute même si on continue étonnamment à évoquer des offres "liantes" plutôt qu’exclusives… Naguère, ces hommes sont venus d’outre-Atlantique pour visiter les installations du club et assister au match Standard-Bruges. Le Canadien John Chayka (32 ans) et l’Américain Jared Porter, de dix ans son aîné. Un étonnant attelage américano-canadien. John Chayka est devenu à 26 ans le plus jeune CEO d’un club de hockey sur glace de la NHL. Il s’agissait des "Coyotes de l’Arizona". Après avoir développé une société basée sur les " datas " en hockey, il était perçu comme un véritable prodige dans le monde du sport canadien. Mais son expérience en Arizona ne fut pas franchement concluante. Les résultats sportifs n’ont pas suivi. Et il a été remercié par son club pour avoir eu, à l’insu de ses employeurs, un "flirt" trop poussé avec les " Devils de New Jersey " autre club de NHL. Plus grave encore, il a été suspendu par cette même NHL jusqu’au 31 décembre dernier pour avoir enfreint les dispositions réglementaires en termes de recrutement de nouveaux joueurs.

Quant à Jared Porter, il est l’ancien directeur du "scouting" des "Red Sox de Boston" puis manager général des "New York Mets" en MLB (Major League Baseball). Il a lui aussi été suspendu en 2021 et jusqu’en 2023 pour harcèlement sur une journaliste (en 2016) à qui il avait, notamment, envoyé des photos de ses parties intimes.

Ces deux hommes seraient à la recherche de plusieurs investisseurs car ils n’ont pas les moyens financiers nécessaires pour reprendre le Standard. Même si Chayka avec son épouse Kathryn, détient 13 restaurants " franchisés de la chaîne "Wendy’s" au Québec à travers leur société "JKC Restaurants". C’est la famille Vandersmissen (le père Guy, et son fils Kristof, tous deux agents de joueurs) qui a amené ces candidats à Sclessin. On chuchote même que Guy pourrait hériter d’un poste de directeur sportif dans le futur organigramme du Standard en cas de reprise du club par ces investisseurs-là.