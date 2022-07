Reprise du championnat – Qui pour battre le Club Bruges ? Bruges !

En résumé, Bruges a comme chaque année fait son bizness financier et sportif sans se déforcer. Le noyau est renforcé en largeur, en densité et en qualité. Pour aller chercher un 4e titre consécutif, Bruges n’aura sans doute comme plus grand adversaire… que lui-même. Et peut-être la Ligue des Champions, pour la surcharge physique et émotionnelle qu’elle constitue… en positif ou en négatif.

Sans oublier que le foot est, au final, un jeu dont la vérité s’écrit sur un rectangle vert plus que dans les tableaux budgétaires. Archi-favori l’an passé, le Club n’a décroché les lauriers que grâce à un énorme Simon Mignolet : la meilleure équipe de la saison se nommant Union Saint-Gilloise, avec son budget rikiki…