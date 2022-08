Reprise des incendies en Gironde : près de 6800 hectares de forêt sont partis en fumée

Près de 6800 hectares de forêt de pins étaient partis en fumée jeudi matin après des reprises de feu mardi après-midi du gigantesque incendie en Gironde, dans le sud-ouest de la France, ont indiqué les autorités locales. Près de 10.000 personnes ont été évacuées.

"Près de 1100 sapeurs-pompiers sont engagés", a ajouté la préfecture de Gironde, précisant que des "renforts supplémentaires" étaient encore attendus sur les lieux.

600 hectares de plus

Le bilan de cet incendie s'est alourdi de 600 hectares de pins brûlés dans la nuit, portant le total à 6800 hectares. "Nous avons lutté toute la nuit", a précisé jeudi matin le lieutenant-colonel Arnaud Mendousse du service départemental d'incendie et de secours de Gironde (Sdis 33). "C'est un feu qui s'est propagé extrêmement rapidement la première nuit, et qui a progressé (cette nuit)".

La sécheresse sévit toujours sur la région, et les températures caniculaires qui "devraient se maintenir jusqu'à samedi et se conjuguent avec un air très sec" créent un "risque très sévère d'éclosion de feu", selon un communiqué de la préfecture, qui évoque la végétation et les sols "particulièrement secs après plus d'un mois sans pluie".