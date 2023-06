Reprise des entraînements au Standard de Liège, Carl Hoefkens imprime déjà sa griffe

Après deux jours de tests prévus pour les tests médicaux, les joueurs du Standard de Liège ont repris les entraînements ce jeudi après-midi. Carl Hoefkens, le nouveau coach du Standard, qui a remplacé Ronny Deila, parti à Bruges, a donc dispensé sa première séance collective dans les installations du SL16. Le nouvel entraîneur des Rouches était accompagné de Yaya Touré, son nouvel adjoint, qui entame lui aussi une nouvelle carrière de T2 d’une équipe professionnelle après avoir coaché les jeunes de Tottenham.

L’heure de la reprise a donc sonné au Standard. Si le groupe est loin d’être complet avec les vacances prolongées de 8 joueurs internationaux dont Arnaud Bodart, William Balikwisha, Kostas Laifis, Bope Bokadi et Stipe Perica pour ne citer qu’eux, sans oublier la nouvelle recrue australienne, Aiden O’Neill, 23 joueurs étaient malgré tout présents (20 joueurs de champ et 3 gardiens) pour cette reprise. L’occasion de voir déjà à l’œuvre les nouveaux Romaine Mundle et Isaac Price ainsi que le jeune Hakim Sahabo qui vient de rejoindre l’équipe du SL16.

A l’issue de ce premier entraînement, les joueurs affichaient un large sourire, à l’image du défenseur Nathan Ngoy : " Ça fait plaisir de reprendre les entraînements. Le nouveau coach m’a laissé une belle impression. Il parle beaucoup avec les joueurs, surtout avec les plus jeunes. Il veut nous faire progresser et c’est bien d’avoir un coach pareil. Il veut voir un football dominant et on fera le max pour le satisfaire. Et puis, il y a aussi Yaya Touré qui va nous apporter beaucoup. Je suis convaincu qu’on va apprendre énormément à son contact. C’est un plaisir de côtoyer une légende comme lui ".

"Les joueurs ont faim"

Très impliqué dans ce premier entraînement de la saison, Carl Hoefkens a donné de la voix et fait preuve d’un certain enthousiasme. " C’est toujours spécial un premier entraînement mais je suis très satisfait de mes joueurs. J’ai vu beaucoup d’intensité et c’est quelque chose que j’apprécie. Les joueurs ont faim et c’est bon signe. A partir de maintenant, on va travailler les aspects techniques, tactiques et physiques mais il y a avant tout l’envie. Et croyez-moi, tous les joueurs ont envie. Pour moi, c’est le plus important pour le moment ". Le nouveau coach de Sclessin a aussi apprécié la manière dont les joueurs et son staff ont participé à cette première séance : " On peut dire que je suis très content. Avec mon staff, on avait bien préparé cet entraînement et les joueurs ont été très réceptifs. Comme je l’ai dit, ils ont montré de l’envie sur le terrain et pour un entraîneur, c’est quelque chose de très positif ".

"Je veux voir une équipe dominante"

Le nouveau mentor de Sclessin a déjà une idée précise sur le jeu qu’il veut développer : " Je veux voir une équipe qui impose son style et imprime le rythme. Une équipe dominante et des joueurs agressifs avec ou sans ballon. C’est le style de jeu que j’aime et je pense que c’est ce que les supporters du Standard attendent. Cela doit marcher, j’en suis sûr. On va tout faire afin d’être prêt pour le début de saison ".

Carl Hoefkens sait toutefois que d’ici à la reprise du championnat et même la fin du mercato, son noyau va encore subir des modifications : " C’est évident, même si je suis satisfait de l’équipe et des joueurs que j’ai à ma disposition. Cela dit, des renforts devraient encore arriver et puis j’attends aussi le retour de mes internationaux. L’équipe sera de toute façon compétitive, cela ne fait aucun doute pour moi ". L’ex-entraîneur du Club de Bruges ne manque en tout cas pas d’ambitions. Selon, lui, le Standard visera le Top 6, c’est-à-dire, les Playoffs : " Je l’ai déjà dit et je le répète, on veut participer aux Playoffs mais je sais aussi que ce ne sera pas facile parce qu’il y a beaucoup d’autres prétendants au Top 6 mais le Standard doit y être et on fera tout pour atteindre cet objectif. Le potentiel est là et un club comme le Standard mérite d’être dans les Playoffs ".