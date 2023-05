Reprise de Mestdagh par Intermarché : une première liste de 16 magasins franchisés

L'annonce vient de tomber en cette fin de mardi après-midi : les travailleurs de chez Mestdagh sont en larmes à l'issue du conseil d'entreprise. Une liste de 16 magasins à franchiser a été communiquée. Il s'agit des magasins de Chapelle, Houdeng, Genappe, Forest, Gerpinnes, Jodoigne, Lambusart, Molenbeek, Nivelles, Rixensart, Spa, Fontaine-l'Eveque, Heusy, Tilff, Waterloo et Tirlemont. Ces sites seront franchisés pour le 1er juillet.

"On le savait, mais on a beau s'y attendre ... notre magasin est dans la première vague. C'est tout de même un petit choc. C'est le début d'une nouvelle aventure qui ne sera pas forcément facile", commente une travailleuse, très émue, à la sortie du conseil. "J'y ai travaillé 13 ans", poursuit-elle. "Et moi 37", confie sa voisine, avec des larmes dans la voix.

On a la liste des premiers magasins qui seront transférés et franchisés vers les adhérents Intermarché, commente une délégué à la sortie du conseil. Il y a eu beaucoup d'émotions de la part des personnes qui vont passer sous franchise. Ce processus devrait être fait pour la fin de l'année, c'est à dire le phasage pour les 51 magasins.

La direction s'est engagée à dresser une liste de conditions de travail qui devront être respecté par le repreneur.

Le contenu de ce long conseil qui a duré 9 heures sera finalisé lors d'un autre conseil jeudi.