Reprise de Mestdagh par Intermarché : une dizaine de magasins fermés

Une dizaine de magasins Mestdagh/Intermarché étaient fermés vendredi matin, a fait savoir le syndicat chrétien. Le conseil d’entreprise extraordinaire de jeudi n’a pas permis de concilier les points de vue de la direction et des syndicats. Ceux-ci ont annoncé une journée d’actions sectorielles le lundi 17 avril.

Par leur mouvement de grève, les travailleurs souhaitent obtenir des garanties auprès de la direction quant à leurs conditions de travail après la reprise des magasins Mestdagh par le groupe français Intermarché. Le basculement de 51 magasins Mestdagh vers un régime de franchise inquiète les représentants des travailleurs.

L’annonce de la reprise par le groupement "Les Mousquetaires", via l’enseigne Intermarché, de la société Mestdagh a été faite il y a un an. L’autorité belge de la concurrence a donné son feu vert en novembre. Le nouvel ensemble s’étale sur 163 magasins, dont les 86 magasins anciennement estampillés Carrefour by Mestdagh, devenus Intermarché by Mestdagh.