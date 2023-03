Reprise de Mestdagh par Intermarché : la "fracture" se creuse entre la direction et les syndicats, actions prévues le 17 avril

La direction de l'enseigne Mestdagh/Intermarché et les syndicats ne sont pas parvenus à trouver un terrain d'entente mercredi, à l'issue du conseil d'entreprise extraordinaire. La réunion, suspendue à plusieurs reprises, a creusé "la fracture" entre la direction et les syndicats, a déploré Evelyne Zabus, permanente CNE.

Le basculement de 51 magasins Mestdagh vers un régime de franchises suscite une vive grogne sociale depuis plusieurs semaines. Les travailleurs concernés demandent en effet des garanties à la direction quant à leurs conditions de travail après la reprise par le groupe français Intermarché.

Les syndicats se disent "déçus" du peu d'avancées engrangées au cours des six derniers conseils d'entreprise. Ils réclament qu'une phase de négociation, et non plus d'information, émerge. "Le dialogue semble rompu", a indiqué à l'agence Belga Mme Zabus, ajoutant que la direction s'est "enfoncée dans un monologue" qui cadenasse toute possibilité de discussions. "La balle est maintenant dans le camp de la direction", a-t-elle ajouté.