Reprise de Mestdagh par Intermarché : la direction de Mestdagh n'est pas prête pour le passage sous franchise, estime la CNE

La direction de Mestdagh n'est pas prête pour le passage sous franchise de 16 de ses 51 magasins dès le 1er juillet, estime jeudi soir la permanente CNE Evelyne Zabus, à l'issue d'un conseil d'entreprise de plus de 8 heures. "Quand on parle de l'après (franchisation), on nous dit: 'ce n'est plus de notre ressort'", déplore la syndicaliste.

Parmi la cinquantaine de questions, principalement d'ordre organisationnel et technique, déposées par les syndicats auprès de la direction, beaucoup attendent toujours une réponse, selon la CNE. Elles concernent, notamment, le paiement des salaires, le secrétariat social, ou le RGPD (règlement général sur la protection des données) appliqué par les franchisés.

Les syndicats demandent, en outre, un "document juridique officiel nominatif" reprenant l'ensemble des conditions de travail au moment du passage sous franchise. Les organisations syndicales sollicitent aussi la mise en place d'un numéro d'appel destiné aux travailleurs du groupe se posant des questions sur le processus de passage sous franchise. "Nous n'avons obtenu aucune réponse officielle par rapport à cette demande. Pourtant, le passage sous franchise amène de réels soucis psychosociaux chez les travailleurs", déplore Evelyne Zabus.

Par ailleurs, il a également été demandé à la direction qu'elle organise une rencontre entre syndicats et futurs repreneurs des magasins franchisés afin de discuter, notamment, du futur règlement de travail. "Sans réponse de la direction, les franchisés vont devoir essuyer les plâtres", prévient la syndicaliste. Un nouveau conseil d'entreprise aura lieu jeudi prochain, à un mois pile du passage sous franchise de 16 magasins.