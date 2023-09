Reprise de Mestdagh par Intermarché: 7 supermarchés s'ajoutent à la liste des franchisés

L'annonce est tombée lors d'un conseil d'entreprise extraordinaire, ce lundi. La mesure interviendra le 16 octobre prochain.

Les nouveaux franchisés sont situés à Charleroi (Ville 2) , Châtelineau, Cointe, Eghezée, Jemeppe-sur-Sambre, Liège et Jambes. Ils rejoignent la liste des magasins cédés à des repreneurs depuis le mois de mai. 32 magasins sont désormais indépendants.

Du coté des syndicats, c'est l'inquiétude. Le personnel des 19 magasins qui n'ont toujours pas été franchisés se fait du souci.

Pour Marina Bozelli, déléguée CNE Commerce. "Ce qui nous inquiète c'est que le personnel ne soit pas repris, à terme, par un franchisé. Il y a des points de vente plus compliqués à remettre: des magasins dans des états vétustes, ou dans une zone où il y a déjà un Intermarché, notamment".

L'autre inquiétude des syndicats concerne les conditions de travail. "Il y a déjà des cas par ci par là où il y a déjà eu des licenciements, des fonctions non respectées, des horaires pas respectés non plus ou des heures supplémentaires non payées...", poursuit la délégués CNE.

La direction du groupe Mesdtdagh Intermarché prévoit deux nouvelles vagues de franchisation d'ici la fin de l'année.