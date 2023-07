Reprise de Mestdagh par Intermarché : 5 magasins supplémentaires franchisés, tous en Wallonie

Un conseil d’entreprise extraordinaire chez Mestdagh se tenait ce matin.

Depuis le 1er juillet, 16 magasins Mestdagh sont passés sous franchise. A terme, 51 supermarchés sur les 86 devraient être franchisés. C’est donc la deuxième vague de franchisation qui a lieu. Elle concerne 5 magasins, tous en Wallonie. Ils devraient passer sous franchise dès le 4 septembre prochain, une fois toutes les démarches administratives en ordre.

Les magasins concernés sont situés à Bouge, Braine-l’Alleud, Gilly, Wavre et Couillet. "Comme la première vague, les travailleurs vont recevoir un document qui reprend l'ensemble de la photographie en terme de conditions de travail et de conditions salariales", précise Evelyne Zabus, permanente CNE. "Et ils partiront avec ce document chez le franchisé. Donc on leur demande de vérifier ses conditions pour qu'elles soient bien reprises".

Mais le conflit ne s'apaise pas pour autant. "On passe d'un conflit à quelque chose qui est beaucoup plus ambivalent et avec beaucoup d'incertitude pour les travailleurs", poursuit la permanente. "Soit ils ne sont pas dans la liste de reprise de l'indépendant et là, ils paniquent un peu en se disant "est-ce que mon magasin va être viable, est-ce que mon emploi va perdurer?", soit ils sont repris par l'indépendant dans l'annonce et là ils stressent parce qu'ils se disent qu'au bout du compte, ils seront mis sous pression".

Un prochain conseil d’entreprise extraordinaire aura lieu à la fin du mois d’août, sans doute, pour annoncer une troisième de supermarchés à franchiser.