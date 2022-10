Reprise de la coopérative Coprosain : 25 employés sauvés et un nouveau projet ambitieux

Active dans le circuit court et le bio depuis plus de 30 ans, la coopérative Coprosain connaissait ces derniers mois de graves difficultés financières. Depuis janvier, elle était même en procédure de réorganisation judiciaire et se cherchait un repreneur. Il n’y aura finalement pas un repreneur, mais neuf repreneurs. Des investisseurs issus du monde agricole, économique et de la grande distribution qui portent un nouveau projet très ambitieux.

Sur les 68 personnes qui travaillent pour la coopérative, 25 sont reprises dans la nouvelle structure. Les trois magasins situés à Ath, Tournai et Braine-l’Alleud continueront d’exister sous le nom Coprosain. Les investisseurs ambitionnent de porter ce nombre à 10 magasins dans les prochaines années, et de travailler avec la grande distribution pour écouler les produits de la coopérative (deux investisseurs sont les gérants de deux magasins franchisés Delhaize de la région). Un investissement conséquent de plus de 10 millions d’euros est prévu prochainement pour établir un nouvel atelier de transformation pour Coprosain dans la région d’Ath.