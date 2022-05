Reprise de la coopération entre le Maroc et l'Espagne sur les questions migratoires

Le Maroc et l'Espagne ont repris jeudi leur coopération sur les questions migratoires après deux années de gel dues à la pandémie de Covid-19 puis à une crise diplomatique qui vient de se dénouer.

Lors d'une réunion d'une commission mixte à Rabat, les discussions ont porté sur l'organisation du rapatriement annuel des Marocains établis en Europe depuis les ports espagnols, après la récente reprise du trafic maritime entre les deux pays, a indiqué à l'AFP une source officielle marocaine. Interrompue depuis 2020, l'opération de retour au pays des nombreux ressortissants marocains transitant pendant la saison estivale via l'Espagne est relancée et se déroulera cette année entre le 15 juin et le 15 septembre.

Un excellent exemple international de bonne coordination entre pays voisins

Dans un communiqué, la sous-secrétaire d'État espagnole à l'Intérieur, Isabel Goicochea, a qualifié d'"excellent exemple international de bonne coordination entre pays voisins" la réactivation de cette opération de transit. La reprise de la coopération bilatérale s'inscrit dans le cadre de la relance des relations entre Rabat et Madrid suspendues depuis le printemps 2021.

Début avril, les deux capitales ont scellé leur réconciliation après que Madrid s'est aligné sur la position de Rabat sur la question du territoire disputé du Sahara occidental.