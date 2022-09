Reprise de la BNXT League après une année test concluante : "Il peut y avoir une belle petite surprise, on a un championnat assez ouvert"

Avant de commencer la saison, Nikkel Kebsi, general manager du Brussels, revient sur sa première année d’expérience avec cette nouvelle formule : "C’était assez excitant, chaque match a de la valeur. Et des salles pleines sur certains matchs on n’avait plus vu ça depuis longtemps, le public était au rendez-vous."

Pour Pierre-Antoine Gillet, multiple champion de Belgique avec Ostende et membre de l’équipe nationale, les retours sur cette première saison en BNXT League sont un peu plus timorés mais bons dans l’ensemble : "En tant que joueur j’aime bien cette formule, ça change un peu que de se rencontrer huit fois sur la saison. C’est intéressant de jouer avec les équipes néerlandaises et c’est clair que c’est un challenge en plus. Au niveau du public par contre, je pense que ce serait mieux que les clubs prennent les choses en main sur plusieurs années pour essayer d’attirer les gens et que les jeunes puissent s’identifier aux joueurs. Pour ce qui est de la visibilité et des sponsors c’est sûr que cette nouvelle formule peut apporter un plus."

Et ça a d’ailleurs été le cas pour le club bruxellois, explique le manager : "Cet engouement autour du club a attiré des sponsors et nous a permis de revoir nos ambitions sportives à la hausse." Le Brussels a fait un beau travail de transferts avec l’arrivée notamment de Kevin Tumba, pilier de l’équipe nationale.