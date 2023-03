Reprise de "Girls and boys" : Le récit flamboyant d’une descente aux enfers au Théâtre des Martyrs

Portés avec justesse par France Bastoen, les mots de Dennis Kelly nous emportent dans la violence d’un fait divers. En maître du suspense, l’auteur britannique éclaire les côtés les plus sombres de l’âme humaine. " Girls and Boys " du 10 au 26 mars au Théâtre des Martyrs.

Acteur, scénariste et dramaturge britannique, Dennis Kelly n’a pas son pareil pour mettre en lumière la noirceur du quotidien. Chacune de ses pièces a un effet magnétique. Dennis Kelly joue avec les nerfs de ses lecteurs, les envoie sur de fausses pistes et jongle avec leurs certitudes. " Girls and boys " est un thriller psychologique haletant, à travers lequel un personnage abîmé se raconte et nous emporte dans la violence d’un évènement sordide.