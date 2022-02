Repris par un groupe français, les ex-centres dentaires Santé & Participation rouvriront fin février

La faillite et la fermeture inopinée des sept centres dentaires Santé & Participation en janvier 2021 avait laissé près de 6000 patients du Brabant wallon sur le carreau. Peu après, ces cabinets ont trouvé un repreneur : le groupe français AVEC, spécialisé dans les soins médicaux. Cinq des sept centres vont rouvrir d’ici fin février. Celui de Wavre, victime des inondations de juillet, rouvrira plus tard, après complète rénovation. Celui de Perwez n’a par contre pas été repris. Aujourd’hui, les centres sont en cours de réaménagement : nouveaux logiciels, vérification des équipements, commandes de matériel et reprise de contact avec les patients et les laboratoires de prothèses.