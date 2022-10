Le spectacle de Sébastien Foucault nous invite à entrer dans le témoignage des personnes qui ont couvert la guerre en ex-Yougoslavie. En toile de fond, une question est posée ; comment rendre compte d’un conflit armé ? En tant que journaliste, que choisir de dire ou de laisser ? " Reporters de guerre " est présenté jusqu’au 22 octobre au Théâtre de Liège.

Spectacle documentaire, " Reporters de guerre " éclaire, par le témoignage, plusieurs évènements qui se sont déroulés pendant la guerre de Bosnie. Au début des années nonante, l’Europe tremble. Tous les regards sont tournés vers la ville de Sarajevo. Le siège de la capitale bosniaque aura été le plus long siège de l’histoire moderne, faisant 10.000 victimes parmi les civils dont 1500 enfants.

A l’époque, plusieurs journalistes, reporters de guerre, sont sur place pour rendre compte du conflit. Trente ans plus tard, trois d’entre eux se souviennent et témoignent. La parole se libère et les questions apparaissent : Comment relayer un conflit armé ? En tant que correspondant, comment faire en sorte que le drame qui est en cours, soit entendu et compris par le reste du monde ?