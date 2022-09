Reporter le paiement d’un crédit hypothécaire pour faire face à la facture énergétique ? Le Codeco sollicite les banques

Le secteur bancaire a déjà réagi à la demande du Codeco. "Comme lors de la crise Covid, nous allons aussi prendre nos responsabilités maintenant", a communiqué Febelfin, la fédération du secteur financier belge. Febelfin ne précise cependant pas encore quelles seront les facilités qui seront accordées aux clients. "La manière et les instruments les mieux adaptés doivent encore être examinés en profondeur, mais ils ne sont pas nécessairement les mêmes que lors de la crise du Covid, car la nature de la crise est fondamentalement différente", souligne Febelfin.

A contexte différent, mesures différentes ? On ne parle plus ici de personnes qui ont perdu des revenus, qui sont mises au chômage technique ou sont en arrêt de maladie. On parle de consommateurs qui doivent faire face à des factures énergétiques très élevées. S’inspirer de ce qui s’est fait lors de la crise du Covid semble possible, mais nécessitera des aménagements. Febelfin souligne qu'il est "trop tôt pour répondre en détail aux propositions du gouvernement".

Notons qu’à l’issue du Comité de concertation, il a aussi été mentionné que les banques seraient sollicitées pour développer des produits bancaires afin d’élargir l’accès aux mesures d’économie d’énergie.