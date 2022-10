Reportages inédits avec Laurent Matthieu : "2030 : vers la fin des maisons quatre façades ?"

On dit souvent que le belge a une brique dans le ventre . En effet, depuis la fin de la seconde guerre mondiale, les politiques ont voulu relancer l’économie et faciliter l’accès au logement. Conclusion, en moins de cinquante ans, la part de la population propriétaire de son habitat passe de 10 à 70%.

La propagation de l’automobile au cours des dernières décennies va, elle aussi, changer la donne : tout d’un coup, les distances deviennent négligeables. De plus en plus de Belges vont vivre à la campagne . Mais si chacun obtient son petit lopin de terre, l’écologie elle en subit les coûts. Face au morcellement du territoire et au changement climatiques, l’Union européenne vote des directives claires : en 2050, il sera interdit d’urbaniser de nouvelles terres.

On ira aussi à la rencontre de Jean-Charles, qui a choisi lui de vivre dans un camping. François et Hughes quant à eux ont opté pour l’habitat kangourou afin de cohabiter en toute autonomie auprès de leur fils Nicolas et de sa copine. Enfin, à Wavre, un habitat groupé permet à une quinzaine de familles de mutualiser les coûts pour plus de confort.