Reportage | Focus sur les artistes des Balkans à l'Exit Festival de Novi Sad - Serbie

La scène Womba

Pour la première fois, le festival EXIT héberge une nouvelle scène : Womba (World Music for Balkans) soutenant les artistes émergents de la région des Balkans, dans le domaine de la World music. Cette scène est à l'initiative du projet MOST favorisant les échanges culturels entre Europe et Balkans. Elle est co-financée par la Fondation EXIT, le Creative Europe Programme of the E.U. et la ville de Novi Sad.