Reportage dans un meeting du candidat d’opposition aux élections en Turquie : "Les sales discours qui sèment la discorde. Ça suffit !"

Un citoyen d’une vingtaine d’années compte sur Kemal Kilicdaroglu pour redresser l’économie :"L’inflation dépasse les 50% sur un an, je ne peux pas avoir de voiture ni de maison comme les jeunes Européens. Je ne veux plus souffrir du chômage. Mais pouvoir voyager librement à l’étranger et, le plus important : je veux me sentir libre dans mon propre pays".

"Allez, que la nation respire. Allez, ouvrons une nouvelle page" : c’est ce que promet la chanson de campagne de l’opposition. A 60 ans, cet électeur attend avec impatience le 14 mai, jour du scrutin : "J’ai beaucoup d’espoir, j’ai confiance dans mon peuple. Il va détruire ce pouvoir d’un seul homme. On a besoin de justice autant qu’on a besoin d’eau ou de pain". Situation inédite pour Recep Tayyip Erdogan : la plupart des sondages donnent le président sortant au coude à coude avec son rival.