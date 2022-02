Reportage dans l’Est de l’Ukraine : « La guerre m'a fait vieillir trop vite »

A quelques dizaines de kilomètres de là, les combats entre l’armée ukrainienne et les séparatistes pro-russes, dans la région indépendantiste du Donbass Ukrainien, n’ont jamais cessé depuis 2014. Au total, cette guerre a fait près de 14.000 morts, dont plus de 3000 civils et plus de 50 000 maisons ont été endommagées ou détruites. Résultat, selon l’ONU, 854 000 personnes ont dû être déplacées à l'intérieur de l'Ukraine.

Le conflit s’est déclenché après l’annexion de la Crimée par la Russie et après qu’une partie des provinces de Donetsk et de Lougansk, s’autoproclament "républiques populaires" à l’issue de référendums, jugés illégaux. Aucun Etat ne les avaient reconnus, jusqu’à ce que le président de la fédération de Russie, Vladimir Poutine, l'annonce officiellement lundi soir, que son pays reconnaissait l'indépendance des deux "républiques". Dans le même temps, la présence de plus de 120 000 soldats russes à la frontière ukrainienne, depuis octobre, laisse craindre une recrudescence du conflit.

"On accorde trop peu d'attention à cette catastrophe humanitaire imminente. Les communautés sont épuisées par le conflit. Elles ont besoin d'aide humanitaire", insiste Jan Egeland.

L’ONG estime que 2,9 millions de personnes ont besoin d'aide, dans cette région. 1,3 million vivent dans des zones contrôlées par le gouvernement tandis que 1,6 million vivent dans des zones non contrôlées par le gouvernement.

"La Communauté internationale doit veiller à ce qu'aucun effort ne soit épargné pour trouver des solutions diplomatiques à la situation actuelle. Sinon, nous assisterons à davantage de violations des droits humains, à des souffrances accrues, à des déplacements forcés massifs et à une nouvelle aggravation des besoins humanitaires déjà criants", alerte encore Jan Egeland.

Le Plan de réponse humanitaire des Nations Unies pour 2022 prévoit 190 millions de dollars pour venir en aide à 1,8 million de personnes. Fin février 2022, l'appel de l'Ukraine était financé à 9 % avec 17,6 millions de dollars. Les régions de Donetsk et de Lougansk, qui vivent en autonomie depuis les accords de Minsk signés en 2014 et 2015, sont en partie alimentées financièrement par la Russie.