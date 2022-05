Reportage à La Réunion | À la découverte des musiques de l'Océan Indien

IOMMA, le Marché des musiques de l'Océan Indien

Le IOMMa (Indian Ocean Music Market), le marché des musiques de l’Océan Indien, est organisé annuellement sur l’île de La Réunion. Il permet de faire découvrir de jeunes talents aux professionnels, mais aussi au grand public au travers de concerts ouverts au public. Il favorise les échanges, les rencontres et l’émergence d’opportunités entre les artistes et professionnels de l’océan Indien, tout en construisant des ponts vers les acteurs de l’industrie musicale venant d’Europe, d’Australie, d’Amérique et d’Asie.