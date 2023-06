Report du texte sur les violences gynécologiques au Sénat : "C’est lamentable"

Après deux ans de travail et d’auditions d’expert·es et d’associations féminines, France Masai et Celia Groothedde (sénatrices Ecolo-Groen), accompagnées de Latifa Gahouchi et Nadia El Yousfi (sénatrices PS), dénoncent ce 23 juin dans un communiqué la "pression d’un lobby". Elles précisent que la VVOG figurait parmi les acteurs auditionnés et que leur avis a bien été intégré au rapport.

Contactée par Les Grenades, France Masai souligne : "Nous avons appris ce matin que certains parlementaires CD&V et Open Vld avaient reçu un courrier de sept pages provenant de l’association des gynécologues néerlandophones. Pour les parlementaires, il est désormais nécessaire de bloquer l’adoption de notre texte, fruit de deux ans de travail. Nous avons rencontré plus de 30 expert·es et avons été dans une posture d’écoute et d’ouverture. Nous savons que cette problématique est compliquée. Le texte n’est peut-être pas parfait, mais il est possible de proposer des amendements, au lieu de complètement bloquer le vote. C’est lamentable. Je maintiens qu’il est vraiment nécessaire que ce rapport existe."

Selon la sénatrice, le renvoi en commission amène de grandes incertitudes quant à l’avenir du texte. "Il est inquiétant de voir l’influence de cette intervention extérieure, de ce lobby puissant, qui peut bloquer un travail parlementaire sérieux et équilibré de cette façon", poursuit-elle. "Cela ne représente pourtant pas l’avis de tous les gynécologues que j’ai rencontrés depuis que j’ai commencé à travailler sur cette question."

Pour France Masai, "on parle du droit des femmes et des patientes à être entendues, il s’agit d’un pan des violences faites aux femmes qui est peu connu. Il faut avancer sur ce sujet, il est nécessaire de commencer à définir ce que sont ces violences, qui peuvent prendre tellement de formes différentes : insultes sexistes, gestes brutaux, refus de soins, etc. Nous avons besoin de mieux comprendre ce phénomène, pour les femmes et pour les travailleurs et travailleuses du milieu médical qui ont fait remonter des difficultés auprès de nous, notamment des difficultés à accompagner les femmes par manque de temps, par manque de ressources et parce que ces équipes sont parfois elles-mêmes maltraitées par l’institution médicale."

D’après Belga, dans les rangs flamands, Bert Anciaux (Vooruit) a dit comprendre l’indignation de ses collègues mais a fait remarquer que le rapport risquait de ne plus reposer sur une majorité du côté néerlandophone s’il avait été soumis au vote.