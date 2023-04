Réponse d'Almodovar à Brokeback Mountain : bande-annonce pour "Strange Way of Life" avec Pedro Pascal et Ethan Hawke

En 2006, Brokeback Mountain, le western d'Ang Lee avec Heath Ledger et Jake Gyllenhaal en cow-boys amoureux avait rencontré un succès aussi inattendu que réjouissant.

Un film qui avait d'abord été proposé à Pedro Almodovar qui avait décliné l'offre et regretté par la suite que cette histoire d'amour ne soit pas plus charnelle, lui reprochant son manque de sexe.

Sa réponse s'appelle Strange Way of Life, un court métrage de 31 minutes qui sera présenté à Cannes et devrait connaître une sortie en salles plus tard. Pedro Pascal (peut-être l'acteur le plus chaud du moment avec The Last of Us et The Mandalorian) et Ethan Hawke incarnent des personnages qui se retrouvent après s'être perdus de vues pendant de longues années, le film, d'après la bande-annonce, alternant scènes au présent et flash-backs avec des acteurs plus jeunes.