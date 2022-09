Replongez-vous dans la meilleure saison de "True Detective" sur La Trois

Récompensé par l'Oscar du "Meilleur second rôle" en 2017 pour Moonlight, puis par un Golden Globe deux ans plus tard pour Green Book, Mahershala Ali interprète avec sobriété le rôle titre du détective de police Wayne Hays. Il fait équipe avec Stephen Dorff (vu dans Blade et Somewhere de Sofia Coppola).

Le scénario comme le mode narratif de ces huit épisodes inédits d'une heure se rapprochent de ceux de la première saison: des policiers doivent reprendre des enquêtes sur des meurtres d'enfants, à grands coups de flash-back jusque dans les années 1980. Un univers loin de l'intrigue plus tortueuse et des décors moins inspirés de la saison 2.

Parmi le casting de ce troisième chapitre, on note aussi la présence de Carmen Ejogo (Selma) et Mamie Gummer (la fille aînée de Meryl Streep ayant fait ses preuves dans la série Dr Emily Owens et le film Cake).