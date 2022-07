Replongez au cœur de la Foire de Libramont en 1961 !

La Foire de Libramont célèbre dès aujourd’hui sa 86e édition. Ce célèbre événement agricole, forestier et agroalimentaire est considéré comme la plus grande foire durable d’Europe. Il accueillera près de 220.000 visiteurs tout au long du week-end.

Et aujourd’hui, rien n’a vraiment changé. Tant en 1961 qu’en 2022, on retrouve à Libramont de belles bêtes, des dégustations et ventes de produits locaux, tout comme la démonstration d’attelage mais aussi des dernières prouesses techniques. Néanmoins, l’accoutrement des visiteurs s’est quelque peu décontracté…

Un clin d’œil offert par la SONUMA.