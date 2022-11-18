Генеральна репетиція "Червоних дияволів" | Répétition générale pour les Diables Rouges

Збірна Бельгії з футболу прибула до Катару і через 5 днів зіграє свій перший матч відбору на чемпіонат світу.

Тим часом вони зустрінуться з Єгиптом сьогодні вдень у Кувейті.

Цей товариський матч потрібно використати, щоб зробити останні корективи перед приєднанням до Катару. Сьогодні вдень буде небагато бельгійських уболівальників, які підтримують національну збірну в Кувейті та наступні кілька тижнів у Катарі...

У Бельгії зазвичай під час Чемпіонату світу деякі муніципалітети встановлюють гігантські екрани для трансляції матчів. Але цього разу місць масового скупчення буде дуже мало

За цим світом в основному стежитимуть по телевізору, вдома чи в кафе. У всякому разі, в тих, хто транслюватиме матчі. Бо в Брюсселі з десяток закладів обрали бойкот цьогорічного заходу.

Чемпіонат світу з футболу, організований у Катарі, продовжує викликати дебати, зокрема щодо умов життя місцевих працівників, впливу на навколишнє середовище стадіонів з кондиціонерами та місця жінок і меншин. Ця критика змусила деяких уболівальників, особливо із Західної Європи, бойкотувати змагання.