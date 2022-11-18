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Генеральна репетиція "Червоних дияволів" | Répétition générale pour les Diables Rouges

© Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

il y a 48 minutesTemps de lecture2 min
Par Anne-Françoise Moens

Збірна Бельгії з футболу прибула до Катару і через 5 днів зіграє свій перший матч відбору на чемпіонат світу.

Тим часом вони зустрінуться з Єгиптом сьогодні вдень у Кувейті.

Цей товариський матч потрібно використати, щоб зробити останні корективи перед приєднанням до Катару. Сьогодні вдень буде небагато бельгійських уболівальників, які підтримують національну збірну в Кувейті та наступні кілька тижнів у Катарі...

У Бельгії зазвичай під час Чемпіонату світу деякі муніципалітети встановлюють гігантські екрани для трансляції матчів. Але цього разу місць масового скупчення буде дуже мало

За цим світом в основному стежитимуть по телевізору, вдома чи в кафе. У всякому разі, в тих, хто транслюватиме матчі. Бо в Брюсселі з десяток закладів обрали бойкот цьогорічного заходу.

Чемпіонат світу з футболу, організований у Катарі, продовжує викликати дебати, зокрема щодо умов життя місцевих працівників, впливу на навколишнє середовище стадіонів з кондиціонерами та місця жінок і меншин. Ця критика змусила деяких уболівальників, особливо із Західної Європи, бойкотувати змагання.

 

Répétition générale pour les Diables Rouges

L’équipe nationale belge de football est arrivée au Qatar et dans 5 jours, ils joueront leur premier match qualificatif de la Coupe du Monde.

En attendant, ils affrontent l'Egypte cet après-midi, au Koweït.

Ce match amical doit servir à faire les tous derniers réglages avant de rejoindre le Qatar. Il y aura peu de supporters belges cet après-midi pour soutenir l’équipe nationale au Koweït et les prochaines semaines au Qatar...

En Belgique, d’habitude lors de la Coupe de Monde, certaines communes installent des écrans géants pour diffuser les matches. Mais cette fois-ci, il y aura très peu de lieux de rassemblement publics

Ce mondial sera surtout suivi à la télé, chez soi ou au café. En tout cas, dans ceux qui diffuseront les matchs. Car à Bruxelles, une dizaine d'établissements ont choisi de boycotter ce mondial.

Le Mondial organisé au Qatarien continue de passionner les débats, notamment sur les conditions de vie des travailleurs locaux, sur l'impact sur l'environnement des stades climatisés et la place des femmes et des minorités. Ces critiques ont poussé certains supporters, surtout d'Europe occidentale, à boycotter la compétition.

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