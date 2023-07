Repertorium : une plateforme digitale va offrir un second souffle au chant grégorien

Un projet qui date du XIXe siècle

Il y a 150 ans, l’abbé de l’Abbaye de Solesmes demande aux moines bénédictins de relire l’ensemble de leur bibliothèque pour répertorier et corriger les différentes fautes des manuscrits. Suite à ces corrections, un projet de diffusion voit le jour : la création d'un atelier de paléographie musicale entre les murs de l’abbaye, où les moines réalisaient des copies de ces manuscrits avant de les envoyer dans toutes les bibliothèques d’Europe.

Aujourd’hui, l’omniprésence du digital et l’émergence de l’intelligence artificielle permettent d’étoffer encore l’ampleur de ce projet. Justement, un outil de reconnaissance optique sert à numériser et répertorier la bibliothèque de ce centre de Paléographie Musicale de l’Abbaye de Solesmes, où avaient lieu toutes les relectures, corrections, copies et référencements. Seule différence dans ce travail de diffusion de la bibliothèque de l’Abbaye de Solesmes : la plume du moine est remplacée par des outils digitaux

"Neumz", l’application précédente lancée par l’ingénieur du son John Anderson, est particulièrement complète et intuitive : chaque chant est synchronisé avec sa partition en notation carrée, le texte latin et sa traduction dans la langue de l’utilisateur. Bien que nous n’ayons pas encore d’aperçu de "Repertorium", on peut supposer que ce nouvel outil digital sera, lui aussi, de grande qualité, et s’inscrira dans un esprit de diffusion et d’excellence.

D’ailleurs, les "objectifs ambitieux" de ce projet de diffusion ont été remarqués par la Commission européenne qui, dans le cadre d’un programme pour la recherche et l’innovation, finance ce repertorium à hauteur de 3 millions d’euros.