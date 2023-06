Repérez le moustique tigre, vecteur de maladies inhabituelles en Europe

En 2013 encore, le moustique tigre asiatique n’était établi que dans 8 pays de la zone européenne et dans 114 régions. Dix ans plus tard, on retrouve Aedes albopictus dans 13 pays et 337 régions.

En 2022, 1133 cas d’infections et 92 décès dus au virus du Nil occidental ont été rapportés dans les zones de couverture de l’ECDC (les pays de l’Union et de l’espace économique européen) : des cas ont été rapportés en Italie (723), en Grèce (286), en Roumanie (47), en Allemagne (16), en Hongrie (14), en Croatie (8), en Autriche (6), en France (6), en Espagne (4), en Slovaquie (1) et en Bulgarie (1).

Rien qu’en 2022, 71 cas de dengue ont été signalés en Europe, ce qui correspond au nombre total de cas rapportés entre 2010 et 2021. La France a signalé 65 cas et l’Espagne, 6.

Chez nos voisins français, 71 départements sur 96 sont colonisés et la saison dernière, 4 départements supplémentaires de la métropole ont été recensés (Allier, Ille-et-Vilaine, Loir-et-Cher et Haute-Loire).