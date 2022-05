Repenser la manière dont on fait la fête avec le collectif Psst Mlle

Si Psst Mlle aime faire la fête, ce n’est donc pas sans y inclure leurs valeurs d’inclusivité et de sécurité. Le collectif organise donc cette année trois évènements issus d’une série qui s’intitule "Deconstructing the Dancefloor" : Rethink, Resist et Reunite. L’objectif est d’organiser des soirées tout en déconstruisant le schéma classique du milieu de la nuit.

Le 21 mai prochain aura lieu le premier épisode qui consiste à repenser l’espace physique. En plus de la soirée qui débutera à 19h, le collectif invite les personnes qui le souhaitent à les rejoindre dès 13h à l’Espace Triphasé pour réfléchir ensemble à la construction de l’espace. Ensemble, le collectif et les personnes présentes créeront la scénographie de la soirée. Le local sera vide, et au fil de la journée le workshop donnera naissance à une mise en place : où se trouvera le DJ, le bar, la "chill zone", etc. Après avoir créé cet espace, tout le monde pourra faire la fête dans cet environnement réalisé sur-mesure.